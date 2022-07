Giappone, ex primo ministro Shinzo Abe ferito a morte durante un discorso: ‘non mostra segnali vitali’

L’ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe, 67 anni, è stato ferito a morte con colpi da arma da fuoco mentre stava tenendo un discorso per sostenere un candidato del Partito Liberal Democratico, in vista dell’appuntamento delle elezioni previste per il fine settimana.

Shinzo Abe è stato primo ministro giapponese nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007, successivamente tra il 2012 e il 2020. Successivamente si è dimesso a causa di problemi di salute.

La rete televisiva nazionale NHK ha riportato quanto proferito dai vigili del fuoco, ovvero che Abe non mostrerebbe alcun “segno vitale”.

Il Guardian riferisce che nessun aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex primo ministro giapponese è stato dato da quando l’attacco è avvenuto due ore fa circa.

Il quotidiano britannico ha fatto notare che spesso i media giapponesi utilizzano il termine “in stato di arresto cardiaco” per descrivere quelle situazioni in cui le vittime non sono più vive ma il medico deve ancora firmare il loro certificato di morte.

Shinzo Abe si trovava nella città del Giappone occidentale di Nara, quando è stato colpito con colpi da arma da fuoco. Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito disperate. La polizia ha arrestato un uomo sulla scena, secondo la rete NHK.