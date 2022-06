Emergenti, banche centrali pronte alla svolta restrittiva: un’eccezione il caso Turchia

Le banche centrali dei Paesi Emergenti si preparano alla svolta restrittiva della politica monetaria, anche in presenza di un quadro economico indebolito. L’unica eccezione resta la Turchia. A evidenziarlo è l’analisi di S&P sul tema.

In particolare, anche se si prevede che l’inflazione torni a diminuire nei prossimi trimestri, è probabile che rimanga ben al di sopra dell’obiettivo di molte banche centrali ancora per un po’. Considerando anche che la FED e le altre principali banche centrali hanno dichiarato un inasprimento delle proprie politiche, S&P prevede un inasprimento più rapido della politica monetaria in tutti gli EM nonostante l’indebolimento delle economie (la Turchia è un’importante eccezione, nonostante le forti pressioni sul tasso di cambio e sull’inflazione).

Mantenere stabili le aspettative di inflazione e proteggere i flussi di capitale saranno i principali obiettivi dei responsabili della politica monetaria.