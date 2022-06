Auto elettriche: BYD tra le prime tre società in Cina per le vendite

Vendite record per BYD tanto da essere diventata una delle prime tre case automobilistiche in Cina. Nel mese di maggio, il produttore cinese di auto elettriche BYD ha visto le vendite più che raddoppiate consolidando la scalata dell’azienda ai primi tre produttori di auto in Cina.

L’anno scorso, BYD era al 13° posto per le vendite di autovetture, mentre nei primi cinque mesi dell’anno, FAW-Volkswagen si è classificata al primo posto per le vendite, seguita proprio da BYD e da Changan Automobile. Sostenuta dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett, BYD è anche un produttore di batterie che è diventato un importante marchio di auto elettriche in Cina e alcuni dei suoi modelli sono in competizione con Tesla per popolarità.