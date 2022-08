Alibaba soffre in borsa per possibile delisting

Il titolo Alibaba perde più del 5% dopo essere stato inserito in una watch-list Usa che impone controlli piu’ severi e comporta il rischio di delisting dalla borsa di New York.

Le azioni del colosso cinese hanno terminato la sessione in ribasso di oltre il 5%, facendo crollare l’indice Hang Seng Tech della borsa di Hong Kong.

La SEC ha deciso di inserire Alibaba in un elenco di oltre 250 aziende che potrebbero essere espulse da Wall Street, se non rispetteranno severi criteri di audit per tre anni consecutivi. La notizia arriva in un contesto di tensioni tra Washington e Pechino su una serie di questioni, dalla tecnologia ai diritti umani a Taiwan.

“Alibaba continuerà a monitorare gli sviluppi del mercato, a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e si sforzerà di mantenere la quotazione sia al NYSE che alla Borsa di Hong Kong”, ha scritto la società in una nota alla borsa di Hong Kong.