Alibaba e Tencent multate (di nuovo) dal governo di Pechino per violazione leggi antitrust. Titoli scivolano alla borsa di Hong Kong

Le Big Tech cinesi Alibaba e Tencent sotto pressione alla borsa di Hong Kong, dopo l’ennessimo schiaffo del governo di Pechino, che non molla la presa sul settore.

L’amministrazione cinese ha multato i due colossi accusando entrambi di non aver comunicato in modo appropriato alcune transazioni concluse in passato, violando così la legge antitrust cinese.

Alibaba e Tencent erano state colpite da altre multe per violazione di legge antitrust già nel novembre del 2021.

I titoli Alibaba e Tencent sono scivolati nei minimi di oltre il 6% e il 3%, zavorrando la borsa di Hong Kong, con l’indice Hang Seng che scivola del 3%.