Xiaomi pronta a produrre la sua auto elettrica dal 2024

Titta Ferraro 19 ottobre 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Xiaomi produrrà in serie le proprie auto dalla prima metà del 2024. Stando a quanto riportato dai media locali e successivamente confermato dalla società, l' amministratore delegato di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato durante un evento per gli investitori la data dell'arrivo della prima auto del colosso cinese degli smartphone.La notizia ha spinto al rialzo il titolo Xiaomi (+5,4% a 22,50 HK$).A marzo, Xiaomi aveva annunciato un investimento da $ 10 miliardi per la nuova divisione di auto elettriche nell'arco dei prossimi dieci anni. La registrazione dell'unità EV è avvenuta alla fine di agosto. Non è ancora stato specificato se Xiami produrrà l'auto in modo indipendente o tramite una partnership con una casa automobilistica.