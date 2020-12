Xiaomi prepara operazione di placement più grande della storia del mercato di Hong Kong

Alessandra Caparello 2 dicembre 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Xiaomi affonda ad Hong Kong cedendo fino al 12%, la più grande perdita intraday dalla sua quotazione nel 2018. A pesare le indiscrezioni di Reuters secondo cui la società cinese di smartphone avrebbe avviato un’offerta di 1 miliardo di azioni per un valore di 23,70 dollari di Hong Kong nell’ambito di una operazione con cui punta a raccogliere $3,91 miliardi.Si tratterebbe dell’operazione di placement più grande della storia del mercato di Hong Kong. “Il tempismo non è del tutto corretto", ha detto Jason Sun, analista di China Renaissance a Hong Kong che la scorsa settimana ha ribadito la sua raccomandazione di acquisto sul titolo. "Xiaomi non è a corto di contanti. La loro decisione di emettere una grande quantità di nuove azioni in questo momento ha preoccupato".