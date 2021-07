Xiaomi per la prima volta davanti ad Apple per vendite globali di smartphone

Titta Ferraro 16 luglio 2021 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Il produttore di smartphone cinese Xiaomi balza al secondo gradino del podio tra i produttori globali di smartphone. Nel secondo trimestre, secondo un nuovo report della società di analisi Canalys, Xiaomi ha raggiunto una quota di mercato del 17% delle spedizioni globali di smartphone, sopravanzando così Apple ferma al 14%. Rimane prima Samsung con il 19%.Il produttore cinese di smartphone ha registrato una crescita delle spedizioni di smartphone su base annua dell′83% contro il 15% per Samsung e l′1% per Apple. “Xiaomi sta facendo crescere rapidamente la sua attività all’estero”, ha dichiarato il responsabile della ricerca di Canalys, Ben Stanton. Le spedizioni sono aumentate del 300% su base annua in America Latina e del 50% in Europa occidentale.Dal report emerge come i device Xiaomi sono orientati verso il mercato di massa con il prezzo medio di vendita dei suoi telefoni 75% in meno rispetto a quello di Apple, anche se tra le ultime novità in arrivo da Pechino ci sono degli smartphone di fascia alta quali il Mi 11 Ultra ($ 928) e il Mi Mix Fold, primo telefono pieghevole di Xiaomi.