WeRide chiude finanziamento: valutazione tocca 3,3 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 13 maggio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

WeRide, una startup cinese di guida autonoma sostenuta da Nissan, Renault e Mitsubishi, ha raccolto "centinaia di milioni" di dollari in un round di finanziamento che ha valutato l'azienda a 3,3 miliardi di dollari.WeRide, che sta testando i suoi veicoli in California, così come nella città meridionale cinese di Guangzhou - dove ha sede - e la città centrale di Zhengzhou, non ha rivelato i dettagli sulla dimensione del finanziamento. Gli investitori che partecipano all'ultimo round di finanziamento includono IDG Capital e Homeric Capital, come ha sostenuto WeRide.La startup sta perseguendo ciò che è noto nell'industria automobilistica come uno standard autonomo di livello 4, in cui il veicolo può gestire tutti gli aspetti della guida nella maggior parte delle circostanze senza intervento umano.