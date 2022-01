Videogame: deal Microsoft-Activision darà filo da torcere a molti: Sony crolla fin oltre - 10% alla borsa di Tokyo

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2022 - 07:58

Il deal Microsoft-Activision Blizzard ha spiazzato diverse società attive nel settore dei videogame, inclusa Sony. Il titolo del colosso giapponese è crollato di oltre il 10% alla borsa di Tokyo - per poi chiudere in calo del 7,7% - dopo l'annuncio con cui il gigante americano ha reso noto, nella giornata di ieri, che acquisterà Activision Blizzard per quasi $69 miliardi.L'operazione si conferma l'accordo più grande mai raggiunto nel mondo hi-tech Usa, superiore alla fusione tra Dell e EMC del 2016.Sony, che produce le PlayStation, compete con le console Xbox di Microsoft. Activision è nota per alcuni videogiochi popolari come "Call of Duty" e "Tony Hawk's Pro Skater".Il deal conferma la determinazione di Microsoft di crescere nel segmento dei videogiochi, come hanno dimostrato l'acquisizione di Mojang, produttore di "Minecraft", avvenuta nel 2014 per $2,5 miliardi, e di Bethesda, lo scorso anno, per $7,5 miliardi.Cnbc ha fatto notare come, in questo modo, il gigante americano punti anche a competere in modo più agguerrito contro Meta (la ex Facebook) per lo sviluppo di tecnologie che creino un mondo virtuale, il cosiddetto metaverso.Il titolo Meta ha ceduto ieri più del 4%, condizionato comunque dal trend negativo di Wall Street, che ha portato il Nasdaq a scivolare del 2,6%. Activision è balzata di oltre il 25%, mentre Microsoft ha perso il 2,4% circa.