Vendite smartphone: Nel II trimestre Huawei supera Samsung ed Apple, diventa primo player al mondo

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2020 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Huawei supera Samsung ed Apple e diventa il primo colosso di smartphone al mondo, in termini di vendite. E' quanto risulta da un'analisi condotta dalla società di ricerca Canalys e pubblicata sul sito della Cnbc.Nel secondo trimestre del 2020, il colosso cinese ha consegnato 55,8 milioni di smartphone, in calo del 5% su base annua. L'ammontare ha battuto tuttavia Samsung, che ne ha consegnati 53,7 milioni, soffrendo un tonfo del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Più del 70% degli smartphone venduti da Huawei è stato consegnato in Cina. E' la prima volta, nella sua storia, che Huawei si aggiudica la prima posizione nella vendita globale degli smartphone.