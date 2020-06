Usa-Cina: Pechino potrebbe accelerare gli acquisti di prodotti agricoli americani

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

LaCina starebbe pensando di intensificare le quote di importazione di alcuni prodotti agricoli americani, come soia e mais, in linea con l'accordo commerciale di Fase 1 raggiunto tra le due potenze economiche nel corso della guerra commerciale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando fonti anonime vicino al dossier. L'acquisto di questi prodotti da parte di Pechino era stato ritardato a causa della pandemia e l'accelerazione arriverebbe dopo i colloqui di questa settimana avvenuti alle Hawaii tra il Segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il principale funzionario della politica estera cinese.