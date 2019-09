Turchia: Banca centrale taglia tassi al 16,5% dal 19,75%, oltre le attese

Daniela La Cava 12 settembre 2019 - 13:40

MILANO

Ancora in azione sui tassi la banca centrale turca. L'istituto di Ankara ha deciso di abbassare il tasso di interesse di riferimento (il repo a una settimana), portandolo al 16,5% dal precedente 19,75 per cento. Il taglio è superiore alle previsione del mercato che si attendeva tassi in discesa al 17 per cento.