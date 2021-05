Tracollo Nissan a -10% dopo deboli stime profitti complice carenza globale di chip

Titta Ferraro 12 maggio 2021 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Caduta del 10% a Tokyo per le azioni Nissan Motor, scivolate ai minimi degli ultimi cinque mesi dopo che la casa automobilistica giapponese ha diffuso una guidance per l'anno in corso peggiore delle attese.La carenza globale di chip e l'aumento del prezzo delle materie prime hanno frenato il suo recupero dalla perdita operativa annuale record dell'anno chiuso al 31 marzo 2021. Nel nuovo esercizio fiscale iniziato il 1° aprile Nissan prevede di superare il pareggio, inferiore a un profitto di 241,7 miliardi di yen ($ 2,23 miliardi) previsto da SmartEstimate.Nissan fornirà aggiornamenti sulle sue previsioni dopo il primo trimestre.