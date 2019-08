Toyota e Suzuki annunciano alleanza hi-tech anche su guida autonoma con scambio azionario

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

I colossi giapponesi Toyota e Suzuki hanno annunciato un accordo per uno scambio di capitale volto a rafforzare un'alleanza di lungo termine. Obiettivo: promuovere la ricerca e lo sviluppo sul fronte hi-tech, puntando anche sulle auto a guida autonoma.Toyota acquisterà 24 milioni di titoli azionari Suzuki, pari al 4,9% del capitale azionario, per 96 miliardi di yen. Suzuki acquisterà direttamente sul mercato azioni Toyota per un valore pari a 48 miliardi di yen. Le acquisizioni avverranno dopo l'ok delle autorità competenti.