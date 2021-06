Toyota e Honda annunciano stop produzione auto in Malesia per lockdown totale

Laura Naka Antonelli 2 giugno 2021 - 08:30

I colossi dell'auto giapponesi Toyota Motor Corp e Honda Motor hanno annunciato di aver sospeso in via temporanea la produzione di auto nelle fabbriche dislocate in Malesia, a causa delle restrizioni-misure di lockdown imposte nel paese. Lo scorso venerdì il premier malese Muhyiddin Yassin ha annunciato "un lockdown totale" effettivo dal 1° al 14 giugno per contenere il recente balzo delle infezioni da coronavirus.I titoli del settore auto tuttavia guadagnano, a dispetto dell'annuncio, con Toyota che avanza dell'1,8% e Honda in rally fino a +4,3% alla borsa di Tokyo. Bene anche Mazda, che balza del 4,04%, mentre Mitsubishi Motors è avanzata di oltre il 2%.