Toyota aumenta quota in Subaru, adesso è al 20%

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Toyota ha annunciato che intende aumentare la partecipazione detenuta nel capitale della connazionale Subaru, portandola da 17% al 20 per cento. Lo rende noto la casa automobilistica giapponese in un comunicato. L'obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare ulteriormente la loro partnership a lungo termine. L'alleanza tra Toyota e Subaru è iniziata 14 anni fa e lo scorso giugno le due società hanno unito le forze per dare vita a una piattaforma comune dedicata ai veicoli elettrici.