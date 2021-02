Tonfo titoli Hyundai e Kia alla borsa di Seoul: non siamo in trattative per sviluppo Apple Car

Laura Naka Antonelli 8 febbraio 2021 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Tonfo dei titoli Hyundai Motor e Kia Motors alla borsa di Seoul: le azioni cedono rispettivamente più del 4% e quasi il 12%, dopo che entrambe le case automobilistiche hanno dichiarato di non essere in trattative con Apple per la produzione di un'auto elettrica a guida autonoma. Kia e Hyundai hanno così smentito le indiscrezioni dei giorni scorsi.I media locali avevano riportato fino a qualche giorno fa che Kia era vicina a concludere un accordo con Apple per la produzione di EV, ovvero di veicoli elettrici. In particolare, il colosso di Cupertino sarebbe stato prossimo a investire $3,6 miliardi in Kia per la produzione di una Apple Car nell'impianto di Kia situato nello stato americano della Georgia.Ma la realtà è diversa e, ad ammetterlo, è stata la stessa Hyundai, a cui fa capo Kia:"Hyundai Motor sta ricevendo richieste da diverse compagnie per la cooperazione nello sviluppo congiunto di auto elettriche a guida autonoma, ma niente è stato deciso, visto che si tratta di uno stadio iniziale".