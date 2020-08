Tokyo chiude positiva, inflazione core a zero in Giappone anche a luglio

Titta Ferraro 21 agosto 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Finale di ottava in rialzo per il Nikkei (+0,34%) che riavvicina quota 23 mila punti. La Borsa di Tokyo si accoda all'umore positivo di Wall Street, ancora una volta trascinata dai titoli tecnologici e che non ha risentito dei deludenti dati macro (richieste sussidi di disoccupazione salite oltre le attese). La settimana del Nikkei si chiude comunque con un saldo negativo di oltre l'1%.Intanto l'indicatore dell'inflazione core del Giappone è rimasto a zero per il secondo mese consecutivo, confermando che lo slancio dei prezzi potrebbe faticare a riprendersi dopo che il coronavirus ha innescato la più forte contrazione economica di sempre. I prezzi al consumo esclusi gli alimenti freschi sono rimasti invariati a luglio rispetto al +0,1% delle stime di consensus.