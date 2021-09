Titolo Alibaba -5% alla borsa di Hong Kong, governo Pechino punta a break up di Alipay

Laura Naka Antonelli 13 settembre 2021 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Il titolo del colosso cinese Alibaba soffre un ribasso pesante alla borsa di Hong Kong, scendendo del 4,47% circa, dopo alcune indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo cui il governo di Pechino vorrebbe lanciare uno spezzatino su Alipay, il sistema dei pagamenti online numero uno in Cina, che fa parte della controllata di Alibaba Ant Group. L'intento sarebbe quello di forzare la creazione di una APP separata per i prestiti.