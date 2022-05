Sony: il titolo balza alla borsa di Tokyo dopo annuncio stock split 10 a 1

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2022 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Alla borsa di Tokyo si mette in luce il balzo del titolo Sony, colosso giapponese dei prodotti elettronici al consumo, che ha annunciato a sorpresa uno stock split 10 a 1, al fine di rendere più appetibili le sue azioni agli investitori retail.Di recente Sony ha comunicato anche un piano di buyback del valore di 200 miliardi di yen( di circa 1,53 miliardi di dollari), così come ha annunciato di prevedere per l'anno fiscale corrente un balzo delle vendite della sua PlayStation 5 pari a +56% su base annua. Il titolo Sony sale alla borsa di Tokyo del 2,6% circa.