Social account legato a Pechino: 'accordo Usa-Cina? 'Primo passo ma guerra commerciale non ancora finita'

Laura Naka Antonelli 13 gennaio 2020 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Mentre sui mercati c'è ottimismo per l'imminente firma all'accordo Fase 1 tra Cina e Stati Uniti che il presidente americano Donald Trump si appresta a firmare dopodomani 15 gennaio, arrivano indiscrezioni tutt'altro che confortanti dall'amministrazione di Pechino. O meglio da un account social che si presume sia collegato al governo cinese.L'account ha diramato una nota di cautela scrivendo che "la guerra commerciale non è ancora finita" e che questo "è solo il primo round della partita".E' "il primo passo per risolvere il problema - ha precisato l'account Taoran Notes, legato al quotidiano cinese Economic Daily."Dobbiamo tener presente che la guerra commerciale non è ancora finita. Gli Stati Uniti non hanno revocato tutti i loro dazi sulla Cina e la Cina sta ancora rendendo esecutive le sue ritorsioni. Ci sono ancora molte incertezze".