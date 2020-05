Smartphone 5G trainano boom ricavi di Xiaomi

Redazione Finanza 20 maggio 2020 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Balzo a doppia cifra per i ricavi di Xiaomi Corporation che ha riportato nel primo trimestre 2020 ricavi totali per 49,7 miliardi di RMB, in crescita del 13,6% su base annua.In dollari Usa i ricavi ammontano a 7 miliardi, superando le aspettative degli analisti di $ 6,7 miliardi. Balzo dei ricavi che Xiaomi spiega con l’aumento dei prezzi per i suoi device 5G appena rilasciati in Cina, nonché alle crescenti vendite all’estero.L’utile netto rettificato è stato di 2,3 miliardi di RMB, con un aumento del 10,6% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti di R&S sono stati pari a 1,9 miliardi di RMB, in crescita del 13,4%.“Sebbene il settore si trovi ad affrontare gravi sfide, il Gruppo ha continuato a registrare una crescita in tutti i segmenti nonostante la contrazione del mercato, che riflette pienamente la flessibilità, la resilienza e la competitività del modello di business di Xiaomi", rimarca Lei Jun, Fondatore, Presidente e CEO di Xiaomi. "Riteniamo che la crisi sia una sorta di prova definitiva per il valore di un’azienda, il suo modello di business e il suo potenziale di crescita. Dal momento che l’impatto della pandemia inizia ad attenuarsi, continueremo a concentrarci sulla strategia ‘5G + AIoT’ e a rafforzare il nostro programma di investimenti per consentire a tutti nel mondo di godere di una vita migliore grazie a tecnologie innovative”, ha aggiunto il fondatore del colosso cinese degli smartphone.