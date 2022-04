Shanghai in lockdown: oltre 13mila nuovi casi in un giorno

Alessandra Caparello 5 aprile 2022 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Shanghai si blinda per fermare i contagi Covid. Il principale centro finanziario cinese di Shanghai ha esteso le restrizioni sui trasporti dopo che in un giorno si sono registrati più di 13mila casi nuovi di Covid, asintomatici con più di 25 milioni di tamponi in 24 ore. "Attualmente, la prevenzione e il controllo dell'epidemia a Shanghai sono nella fase più difficile e più critica", ha detto Wu Qianyu, un funzionario della commissione sanitaria municipale, in un briefing.