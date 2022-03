Scope Ratings rivede al ribasso i rating di Russia e Ucraina

Alessandra Caparello 2 marzo 2022 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating europea Scope Ratings ha declassato i rating sovrani di Russia e Ucraina rispettivamente a BB+ e CCC.Il declassamento dei rating a lungo termine in valuta estera e locale dell'Ucraina a CCC riflette l’escalation del conflitto militare del governo russo contro l'Ucraina el'associato indebolimento dei fondamentali di credito della nazione, affermano gli analisti. Secondo Scope Ratings, il downgrade considera l'aspettativa diprofonda recessione economica in Ucraina quest'anno, l'indebolimento delle prospettive per quanto riguarda la sostenibilità del debito, una fase prolungata di accesso limitato al mercato e un rinnovato deterioramento dei profili esterni e del settore finanziario. Inoltre, questa incursione militare aumenta l'instabilità civile e politica.