Samsung: profitti in crescita nel trimestre ma permangono grandi rischi da guerra, inflazione e Covid

Alessandra Caparello 28 aprile 2022 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Samsung registra un'impennata dei suoi profitti nel primo trimestre ma al contempo ha messo in guardia sui rischi futuri dell'inflazione e dall’incertezza geopolitica.L’utile netto del gigante sudcoreano è aumentato di oltre il 50% a 11,13 trilioni di won (8,8 miliardi di dollari) nei tre mesi conclusi a marzo. Gli analisti avevano previsto una media di 10,14 trilioni di won, secondo le stime compilate da Bloomberg. In una conference call dopo i risultati, Samsung ha ripetutamente messo in guardia sul potenziale impatto della guerra in Ucraina, l'aumento dell'inflazione e l’epidemia di Covid che hanno portato a lockdown vari in Cina. L'azienda è considerata un faro per l'industria tecnologica dal momento che è il più grande produttore di chip per clienti come Apple. Samsung ha rifiutato di fare una previsione finanziaria per l'anno a causa delle molte incertezze.