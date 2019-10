Risiko Borse: saltano le nozze tra Hong Kong e Londra, ritirata l'offerta

Daniela La Cava 8 ottobre 2019 - 08:54

Alla fine, le nozze tra la Piazza finanziaria di Hong Kong e quella di Londra-Milano non si faranno più. In una nota stampa ufficiale Hong Kong Exchanges & Clearing (Hkex) ha annunciato che non procederà con l’offerta per l'acquisizione di London Stock Exchange Group (Lseg), non trovando un'intesa con il gruppo britannico. "Nonostante l'impegno con un'ampia gamma di regolatori e un ampio coinvolgimento degli azionisti, il consiglio di amministrazione di Hkex è deluso di non essere stato in grado di trovare un accordo con il management di Lseg nel realizzare questa visione e, di conseguenza, ha deciso che non sarebbe stato nel migliore interesse degli azionisti proseguire" si legge in un comunicato.