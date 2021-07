Rischi crescenti di operare a Hong Kong: Biden prepara warning alle aziende Usa

Alessandra Caparello 13 luglio 2021 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Rischioso operare a Hong Kong. Questo l’avvertimento che il governo degli Stati Uniti questa settimana lancerà alle aziende del paese sull’operare a Hong Kong come ha riferito il Financial Times.Il motivo dell’avvertimento nasce dal fatto che il Governo cinese avrebbe intenzione di accedere ai dati che le aziende straniere trasmettono a Hong Kong e sta pensando ad una nuova legge che permetterà a Pechino di imporre ritorsioni contro chiunque permetta di attuare sanzioni straniere contro gruppi e funzionari cinesi.Il presidente Joe Biden ha intenzione di emettere un ‘warning’ e imporre più sanzioni in risposta al giro di vite di Pechino sul movimento pro-democrazia a Hong Kong e al genocidio che gli Stati Uniti hanno accusato Pechino di commettere contro gli uiguri musulmani nello Xinjiang.Un avvertimento analogo a quello che l’anno scorso l’amministrazione Trump emise sullo Xinjiang.