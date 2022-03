Preview Fed: verso il rialzo dei tassi, cinque almeno quest'anno

Alessandra Caparello 15 marzo 2022 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Domani la Fed aumenterà il tasso ufficiale di 25 pb, segnalando l'inizio di una serie di rialzi. Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments prevede rialzi almeno a maggio e giugno, per almeno cinque aumenti complessivi quest'anno. Un sesto aumento sarà possibile se l'inflazione continuerà a crescere anche in settori non troppo colpiti dall'impennata dei prezzi dell'energia.Il FOMC fornirà inoltre informazioni sulla prevista riduzione del bilancio. La contrazione degli asset in portafoglio dovrebbe iniziare a giugno o luglio, avviandosi con cautela data la volatilità del mercato ancora elevata. Se le preoccupazioni globali non si intensificheranno, procederà a una velocità maggiore rispetto al 2017 poiché l'economia statunitense è in una forma complessivamente migliore e le prospettive di inflazione sono molto più preoccupanti. La normalizzazione del bilancio dovrebbe essere completata entro la metà del 2025: lo stock di asset detenuto dalla Fed sarà appena al di sopra del 20% del PIL, dall'attuale 36%, leggermente superiore al livello prima della pandemia poiché la Fed si sentirà probabilmente più a suo agio con un livello di riserve più elevato.