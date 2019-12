People's Bank of China taglia tassi reverse repo a 14 giorni per prima volta in oltre tre anni

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

La People's Bank of China ha tagliato i tassi reverse repo a 14 giorni dal 2,7% al 2,65%, lasciando invariato il tasso a 7 giorni al 2,50%. I tassi a sette giorni erano stati tagliati a novembre per la prima volta in più di 4 anni.Il taglio del tasso a 14 giorni è il primo in oltre tre anni e arriva in aggiunta alla prima iniezione di fondi operata dalla banca centrale cinese dopo 20 giorni in cui l'istituzione non ha effettuato alcuna operazione di mercato aperto. E' stato iniettato oggi l'equivalente di 200 miliardi di yuan.