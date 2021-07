Pechino: 'Tencent ponga fine ad accordi esclusiva case discografiche'. E il titolo del colosso di WeChat crolla di oltre -7%

Laura Naka Antonelli 26 luglio 2021 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Capitombolo del titolo Tencent in borsa, dopo l'annesimo affondo delle autorità cinesi contro il settore hi-tech. Pechino ha ordinato al gigante Internet di rinunciare agli accordi di esclusiva che ha siglato con le grandi major discografiche, nell'ambito di una stretta che la Cina continua a portare avanti contro le attività presunte di monopolio.Secondo quanto proferito sabato dall'Autorità Antritrust della Cina, la State Administration for Market Regulation, Tencent vanterebbe diritti di esclusiva su più dell'80% "di risorse discografiche", a seguito della sua acquisizione, nel 2016, diChina Music Group.Tencent Holdings, meglio nota all'estero per il suo servizio di messaggistica WeChat, è un vero e proprio impero di business, che include videogiochi, musica e video, con una capitalizzazione di mercato pari a $680 miliardi.Il titolo crolla alla borsa di Hong Kong fin oltre -7,5%.Molto male anche Alibaba (-4,53%) e Meituan (-7,47%). L'indice settoriale tecnologico Hang Seng Tech index capitola di oltre -5%, mentre il listino generale Hang Seng scivola di oltre -3%.