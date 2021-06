Panasonic si disfa della quota in Tesla, affare da 3,6 mld $

Titta Ferraro 25 giugno 2021 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Panasonic ha venduto la sua partecipazione in Tesla per circa 400 miliardi di yen, pari a 3,6 miliardi di dollari. Lo ha annunciato oggi il gruppo nipponico che sta cercando di ridurre la sua dipendenza da Tesla e raccogliere fondi per investimenti. La cessione di azioni Tesla è avvenuta nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Panasonic aveva acquistato 1,4 milioni di azioni Tesla a 21,15 dollari ciascuna nel 2010 per circa 30 milioni di dollari.Un portavoce di Panasonic ha precisato che la vendita della quota non influirà sulla partnership con Tesla nel business delle batterie.Oggi il titolo Panasonic ha chiuso a +4,9%.