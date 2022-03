Pagamenti internazionali: Russia propone all'India un sistema alternativo a SWIFT

Alessandra Caparello 30 marzo 2022 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

L’India starebbe considerando una proposta della Russia di usare un sistema sviluppato dalla banca centrale russa per i pagamenti internazionali. Il piano prevede pagamenti denominati in rupie e rubli utilizzando il sistema di messaggistica russo SPFS, come hanno detto fonti vicine a Bloomberg. Nessuna decisione finale è stata presa e la questione sarà probabilmente discussa quando il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov arriverà in India per una visita di due giorni domani.L'India è desiderosa di continuare il commercio bilaterale con il Cremlino a causa della sua dipendenza dalle armi russe e la prospettiva di acquistare petrolio più economico con l'aumento dei prezzi globali.La Russia vuole anche che l'India colleghi la sua Unified Payments Interface con il suo sistema di pagamenti MIR per un uso senza soluzione di continuità delle carte emesse dalle banche indiane e russe dopo che Visa e Mastercard hanno sospeso le operazioni in terra russa. Gli Stati Uniti, insieme all'Unione Europea, hanno tagliato fuori sette banche russe da SWIFT – il sistema di messaggistica internazionale basato in Belgio - incluse VTB, Bank Rossiya e Bank Otkritie, controllate dallo stato. In seguito alle vaste sanzioni, la Russia ha cercato meccanismi alternativi per continuare il suo commercio colpito dalla guerra in Ucraina.L'India non ha condannato apertamente l'attacco di Mosca a Kiev, dicendo solo che Russia e Ucraina dovrebbero porre fine alle ostilità e cercare una soluzione diplomatica attraverso il dialogo. Tuttavia, Nuova Delhi è sotto pressione da parte dei membri del gruppo Quad, che comprende Stati Uniti, Australia e Giappone, per prendere una posizione più forte contro la Russia, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati cercano di isolare Mosca.