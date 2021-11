Opec+: confermato attuale piano produzione, aumento graduale di 400mila barili al giorno al mese

Alessandra Caparello 5 novembre 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Mentre i prezzi del petrolio hanno recentemente raggiunto i livelli più alti dal 2014, l’OPEC e i suoi alleati produttori di petrolio hanno deciso di continuare con il loro attuale piano di produzione, decidendo di non allentare i rubinetti di fronte ai massimi pluriennali raggiunti dai prezzi del greggio e alla pressione degli Stati Uniti per aiutare a raffreddare il mercato. L’OPEC+ ha così deciso che rinnoverà il suo programma deciso ad agosto per aumentare gradualmente la produzione di petrolio di 400.000 barili al giorno ogni mese. ll ministro dell'energia russo Alexander Novak in conferenza stampa ha affermato: "La decisione presa in precedenza di aumentare la produzione di 400.000 (barili al giorno) ogni mese, e sottolineo ogni mese, fino alla fine del 2022. Oggi la decisione è stata ribadita per mantenere i parametri attuali che sono stati decisi in precedenza".