OPEC+: meeting il 4 Novembre, verso la conferma del piano (analisti)

Alessandra Caparello 1 novembre 2021 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

L’Opec+ si riunisce il prossimo 4 novembre E I delegati hanno indicato che è probabile che il gruppo proceda con un aumento di 400.000 b/g della quota di produzione a dicembre, in linea con la tabella di marcia concordata a luglio. La pressione sulla coalizione per considerare un aumento maggiore è cresciuta con il rialzo dei prezzi del petrolio, ma all’interno del gruppo persistono preoccupazioni sulla sostenibilità della domanda sullo sfondo di un rallentamento economico in Cina e di una potenziale nuova ondata di casi di Covid-19.Alla fine della settimana scorsa, il Comitato Tecnico Congiunto (JTC) della coalizione Opec+ aveva ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio a +5,7 mbg nel 2021. La nostra ipotesi corrente sul prezzo del Brent per le stime degli utili 2021-23, dice Equita Sim, è pari a 70 dollari a barile. I titoli favoriti nel settore sono Eni e Galp fra le integrate e Tenaris nel segmento dei servizi.