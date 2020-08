Nuova Zelanda: la banca centrale aumenta gli acquisti di asset, tassi invariati

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

LaReserve Bank of New Zealand, la banca centrale della Nuova Zelanda, ha decido di aumentare lo stimolo monetario per contrastare i danni economici della pandemia. L'istituto ha annunciato oggi di aver alzato il suo programma di acquisto asset a 100 miliardi di dollari neozelandesi (65,77 miliardi di dollari) da 60 miliardi precedenti. La RBNZ ha lasciato il tasso di interesse di riferimento invariato allo 0,25% come da attese. A marzo la banca centrale aveva anticipato che il tasso sarebbe rimasto a quel livello fino al primo trimestre del prossimo anno.