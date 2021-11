Nissan svela piano da 18 mld $ per accelerare nell'elettrico, titolo non appressa (-5,6%)

Redazione Finanza 29 novembre 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Nissan ha svelato la sua strategia per i veicoli elettrici con investimenti complessivi per 18 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Il piano della casa automobilistica nipponica prevede il lancio di 23 veicoli elettrificati entro il 2030, inclusi 15 veicoli completamente elettrici. Indicata anche l'introduzione delle batterie allo stato solido entro inizio 2029.Il piano "Ambition 2030" mira a realizzare oltre il 50% delle vendite ibride o elettriche entro il 2030. Inoltre, entro il 2026 Nissan prevede che il suo mix di veicoli elettrificati contribuirà al 75% del fatturato in Europa.A Tokyo il titolo Nissan ha chiuso a -5,6% in area 594 yen.