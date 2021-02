Nissan punta a elettrificazione auto al 100% a partire dal 2030. Titolo +3,7% a Tokyo

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2021 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Titolo Nissan in rialzo del +3,73% alla borsa di Tokyo, dopo che Makoto Uchida, amministratore delegato del colosso produttore di auto giapponese, ha reiterato l'importanza delle auto elettriche per il futuro dell'azienda.Uchida ha riferito alla Cnbc che la società punterà sull'elettrificazione al 100% di tutte le offerte dei suoi nuovi veicoli a partire "dall'inizio del 2030, nei mercati chiave".Il ceo di Nissan ha anche riferito alla Cnbc che NIssan sta lavorando con i fornitori per "minimizzare" l'impatto della scarsità globale dell'offerta di semiconduttori, che ha colpito l'industria dell'auto in un modo abbastanza importante.