Nissan: non sta considerando scioglimento alleanza con Renault e Mitsubishi

Daniela La Cava 14 gennaio 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Nessun divorzio di Nissan da Renault. Parola del colosso giapponese dell'auto che risponde alle indiscrezioni stampa circolate ieri (in particolare quelle del Financial Times) e assicura che non "sta considerando lo scogliomento dell'Alleanza" con Renault e Mitsubishi. "L'Alleanza è la fonte della competitività di Nissan - spiega il gruppo nipponico in una nota ufficiale -. Attraverso l'Alleanza, per raggiungere una crescita sostenibile e redditizia, Nissan cercherà di continuare a ottenere dei risultati vantaggiosi" per tutte le tre aziende associate."Nissan, Renault e Mitsubishi Motors hanno istituito l'Alliance Operating Board nel marzo 2019 per porre le basi per un miglioramento costante e successo futuro", prosegue Nissan precisando che questo board, che si riunisce con cadenza mensile, è l'unico organo che sovraintende le operazioni e la governance dell'Alleanza.Lo scorso novembre, prosegue ancora Nissan, i membri dell'Alliance Operating Board hanno messo a punto i programmi per migliorare e accelerare in maniera significativa l'efficienza operativa dell'Alleanza a beneficio delle società associate, inclusi piani d'azione per massimizzare il contributo dell'Alleanza ai piani strategici e ai profitti operativi di ciascuna società.