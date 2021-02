Nissan: nessuna trattativa con Apple per l'auto a guida autonoma

Titta Ferraro 15 febbraio 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Nissan Motor smentisce di essere in trattativa con Apple per il progetto di auto a guida autonoma. "Non siamo in trattative con Apple", ha detto una portavoce del gruppo auto nipponico, aggiungendo che Nissan è sempre disponibile a "esplorare collaborazioni e partnership per accelerare la trasformazione del settore". Secondo quanto riportato dal Financial Times, secondo cui le società avrebbero avuto brevi discussioni, ma Nissan sarebbe riluttante a diventare un assemblatore di auto a marchio Apple.Nelle scorse settimane a tenere banco erano stati i colloqui tra Apple e Hyundai Motor Group sulla possibile partnership per la produzione della Apple Car, ma recentemente tali negoziati si sono raffreddati sempre per la preoccupazione all'interno della casa automobilistica sudcoreana di diventare un semplice produttore a contratto.Apple mirerebbe a produrre un veicolo a guida autonoma già dal 2024.