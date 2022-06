Nio: titolo chiude in forte calo in borsa dopo trimestre in rosso

Chiude in forte calo in borsa il titolo Nio dopo aver registrato una perdita più ampia nel primo trimestre a causa del lockdown in Cina per il Covid. Nel dettaglio il produttore cinese di veicoli elettrici Nio ha perso 281,2 milioni di dollari nel primo trimestre, una cifra superiore ai 68,8 milioni di dollari di un anno fa.

Le azioni di Nio sono scese di circa il 9% nelle prime contrattazioni per poi chiudere la giornata a 18,80 dollari, con un calo del 7,5% circa. Nio ha dichiarato che il suo nuovo stabilimento, il secondo dell’azienda, ha iniziato la pre-produzione della prossima berlina ET5, prevista per settembre. L’azienda ha inoltre confermato l’intenzione di lanciare un nuovo SUV di alta gamma a cinque passeggeri, l’ES7, alla fine del mese, con consegne a partire da agosto.