Nintendo: utili trimestrali oltre le attese grazie alle vendite della Switch Lite

simone borghi 31 ottobre 2019 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Nintendo ha riportato un utile trimestrale che ha battuto le stime degli analisti, aiutato dalla spinta alle vendite di software grazie all'introduzione del modello Switch Lite. L'utile operativo è salito a 66,8 miliardi di yen (615 milioni di dollari) nel secondo trimestre fiscale (che si è chiuso al 30 settembre 2019), superando di 50,5 miliardi di yen il consensus degli analisti raccolto da Bloomberg. Le vendite sono state di 271,9 miliardi di yen, rispetto alle stime che indicavano 250,8 miliardi di yen.Nintendo ha confermato le previsioni di utile per l'intero anno fiscale che sono molto al di sotto delle stime degli analisti, nonostante una forte schiera di giochi per la fine dell'anno e le aspettative di una più forte crescita dell'hardware. La lista di lancio include una nuova puntata della saga di Zelda, Luigi's Mansion e due giochi Pokemon. Nintendo ha inoltre lanciato Mario Kart Tour, il suo primo gioco per smartphone che è stato scaricato circa 124 milioni di volte nel primo mese dopo il debutto.Nintendo ha inoltre confermato la sua previsione prudente per un utile operativo di 260 miliardi di yen rispetto a 1,25 trillion di yen di ricavi per l'anno che si conclude a marzo 2020. Questo è inferiore alle aspettative degli analisti che stimano rispettivamente 308,1 miliardi e 1,29 trillion di yen. Il gruppo di Tokyo prevede infine di vendere 18 milioni di unità Switch e 125 milioni di nuovi titoli software per l’anno fiscale in corso.