Nintendo: titolo a record in 19 mesi dopo lancio console Switch in Cina

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Iltitolo del colosso giapponese Nintendo ha testato oggi il record degli ultimi 19 mesi alla borsa di Tokyo, balzando fino a +2,5%. L'azione ha testato il valore intraday più alto dal 18 maggio del 2018, lo stesso giorno in cui la console Nintendo Switch, prodotta in collaborazione con il colosso cinese dell'hi-tech Tencent, è stata lanciata in Cina. Secondo quanto riportato dalla Cnbc, già nella giornata di lunedì, alle 23.30 ora cinese, 105.000 persone si erano prenotate per acquistare la console sul sito di e-commerce JD.com. Il portavoce di Fenqile, altro sito di e-commerce, ha riferito alla Cnbc che lo Switch "è una delle console più popolari degli ultimi anni". Gli analisti intervistati dalla Cnbc hanno detto di prevedere che Nintendo venderà almeno 100.000 unità Switch in Cina prima della fine dell'anno, dopo aver venduto almeno 41,67 milioni della console, a livello globale, da quando il prodotto è stato lanciato nel marzo del 2017. Per società come Nintendo, Sony e Microsoft, la Cina rimane un mercato particolare, se si considera che Pechino ha vietato la vendita delle console prodotte da società straniere, fino al 2014.