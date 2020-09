NTT Docomo tornerà sotto il pieno controllo di NTT con deal da $40 miliardi

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

NTT Docomo, il più grande operatore di telefonia in Giappone, tornerà sotto il pieno controllo della sua società controllante Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT), nell'ambito di un accordo per la sua acquisizione valutato quasi $40 miliardi. NTT deteneva il 66,2% dei diritti di voto di Docomo in data 31 marzo. Con l'acquisizione, deterrà il 100% del capitale della controllata.