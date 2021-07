NIO punta a 4.000 Swap Station entro il 2025

Titta Ferraro 9 luglio 2021 - 09:00

Ilproduttore cinese di veicoli elettrici Nio prevede di arrivare ad avere 4.000 swap station, ossia stazioni di cambio batterie, nel 2025. Lo ha anticipato il presidente di NIO, Qin Lihong. Già a fine 2021 le swap station, che consentono ai conducenti di cambiare la batteria delle loro auto in meno di 5 minuti, sono viste raggiungere quota 700. Da settembre NIO sbarcherà in Europa con il suo Suv elettrico Nio ES8 disponibile in Norvegia.