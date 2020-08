Movimenti violenti alla borsa di Tokyo, scende fino a -2,5% su voci dimissioni imminenti premier Shinzo Abe

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Borsa di Tokyo sull'ottovolante e in preda a forti oscillazioni, con l'indice Nikkei 225 che capitola fino a -2,5%, per poi rimbalzare dell'1% e ridurre i guadagni salendo dello 0,40% circa.A scatenare i movimenti violenti dell'azionario giapponese sono alcune indiscrezioni stampa, secondo cui il premier Shinzo Abe sarebbe prossimo ad annunciare le proprie dimissioni per motivi di salute. L'annuncio potrebbe arrivare anche nella giornata di oggi.L'avversione al rischio premia lo yen. Ma sul dollaro, sotto pressione, c'è anche l'effetto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve che ieri, in occasione dell'apertura dei lavori del Simposio di Jackson Hole, ha annunciato la svolta storica della banca centrale lanciando la politica dell'Average Inflation Targeting (AIT).Il dollaro-yen è capitolato da JPY 106,70 al minimo intraday di JPY 106,11.Si sa che lo scorso 24 agosto, secondo quanto riportato dall'Economist, Abe ha trascorso il pomeriggio presso l'ospedale Keio University Hospital di Tokyo per sottoporsi a esami medici.Lo stesso aveva fatto qualche giorno prima. Il premier, 65 anni, si sarebbe sottoposto ad accertamenti sul suo stato di salute anche a giugno. Le speculazioni sul rischio dimissioni sono state poi alimentate da alcune voci, secondo cui Shinzo Abe avrebbe vomitato sangue nel mese di luglio.Nelle ultime ore, è stata l'agenzia giapponese Kyodo News a riportare che Abe si dimetterà, citando una fonte vicina al partito dei liberaldemocratici.