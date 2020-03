Misure anti COVID-19: BoJ annuncia tassi invariati, ma raddoppia acquisti annuali di ETF

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan di Haruhiko Kuroda ha lasciato i tassi di interesse invariati al -0,10%, confermando il target dei tassi dei titoli di stato giapponesi a 10 anni allo zero per cento circa.La BoJ ha alzato però il ritmo annuale degli acquisti di ETF dai precedenti 6 trilioni di yen a 12 trilioni di yen e ha introdotto nuovi programmi di prestito per agevolare il finanziamento delle imprese.Annunciati anche rafforzamenti al programma di acquisto di asset, che potrà includere maggiori acquisti di commercial paper e corporate bond. La banca centrale si è detta disponibile a varare ulteriori misure in caso di bisogno.Nel comunicato della Boj si legge che "l'attività economica rimarrà probabilmente debole per ora; alcuni indicatori recenti relativi alle aspettative di inflazione si sono mostrati deboli; necessario osservare l'impatto (sull'economia) della flessione dei prezzi del petrolio; stiamo monitorando molto attentamente l'impatto del coronavirus; il nuovo programma di prestiti avrà un tasso di interesse pari a zero, e durerà un anno".