Lenovo crolla fino a -17% dopo ritiro Ipo a Shanghai

Titta Ferraro 11 ottobre 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Tonfo fino a oltre il 17% a Honh Kong per Lenovo dopo che il colosso tecnologico cinese ha ritirato la sua richiesta di IPO da 10 miliardi di yuan per la quotazione a Shanghai.Il maggiore produttore mondiale di pc ha annunciato il ritiro della domanda di quotazione che era stata accettata dallo STAR Market di Shanghai.Lenovo ha specificato che il dietrofront è dettato dalla possibilità che la validità delle informazioni finanziarie nel suo prospetto vada a decadere durante il controllo della domanda, senza specificare i motivi per cui le informazioni potrebbero non essere più valide.