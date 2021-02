La Apple Car sarà prodotta da KIA, rumor fa voltare titolo a Seul ai top dal 1998

Redazione Finanza 3 febbraio 2021 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Kia Motors spicca il volo alla Borsa di Seoul dopo che i media in Corea del Sud hanno riferito che starebbe per chiudersi un importante accordo con Apple. Le azioni della casa automobilistica coreana hanno chiuso oggi in rialzo del 9,7% a quota 97.700 won coreani, sul livello più alto dall'agosto 1998.Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano Dong-a Ilbo, Apple sta per investire 3,6 miliardi di dollari in Kia per una partnership per costruire un nuovo veicolo, la Apple Car. Secondo quanto riporta Bloomberg, Apple prevede di avviare la produzione con Kia e costruire auto Apple negli Stati Uniti nell'impianto in Georgia. La firma dell'intesa potrebbe arrivare già tra due settimane. Il colosso di Cupertino mira a mettere la Apple Car sul mercato nel 2024 con produzione iniziale di 100.000 auto l'anno. Tale capacità potrebbe aumentare fino a 400.000 all'anno.