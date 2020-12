LG Electronics (+30%) brinda a joint venture con Magna International per produzione componenti auto elettriche

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Boom alla borsa di Seoul per il titolo del colosso sudcoreano LG Electronics. Le quotazioni sono volate del 30% dopo che la società ha annunciato di aver firmato un accordo di joint venture con il gruppo di componenti auto canadese Magna International, per la creazione di componenti necessari alla produzione di auto elettriche. La joint venture, che è stata chiamata in via preliminare LG Magna e-Powertrain, avrà una forza lavoro di 1000 dipendenti attivi nelle sedi di LG presenti negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina. La transazione dovrebbe concludersi nel luglio del 2021.